In occasione della prima puntata dello show “Michelle Impossibile”, la conduttrice ha fatto una frecciatina piuttosto evidente, seppur velata, all’ex marito Trussardi.

Non molti hanno colto il riferimento di Michelle Hunzi a Tomaso Trussardi, forse perchè distratti dalla bella intesa con Erosa Ramazzotti sul palco. Proprio prima del duetto con quest’ultimo, la conduttrice ha lanciato un forte messaggio al suo ex marito Trussardi.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker

In occasione del duetto tra Michelle ed Eros che hanno cantato Più bella cosa insieme, la conduttrice dichiara le seguenti parole riportate da Today: “Non l’ho più cantata, neanche sotto la doccia. Forse solo segretamente con Aurora. Mi sono detta che è sbagliato. È stata una favola e oggi vorrei concedermi di cantarla”. In questo si potrebbe carpire lo sfogo della conduttrice che per 10 anni non ha potuto ricordare e condividere dei momenti belli della sua vita.

Ciò che veramente fa strano però, è il silenzio di Tomaso Trussardi sia prime che dopo la prima puntata dello show. Ci si sarebbe aspettati un supporto dal suo futuro ex marito alla donna che ha amato per tanti anni e con cui ha avuto due figlie. Questo lascerebbe intendere che i rapporti tra i due, non siano proprio idilliaci ma, anzi, abbastanza tesi.

