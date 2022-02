Dopo aver partecipato alla prima puntata del “Michelle Impossibile” e aver dato un bacio affettuoso alla conduttrice, il cantante fa delle dediche social proprio a lei.

Poco dopo la comparsa di Eros Ramazzotti nello show di Michelle Hunziker, il cantante scrive su Instagram due frasi piuttosto misteriose. Non si hanno certezze che siano riferite alla ex moglie ma dato l’orario e il contenuto a chiunque verrebbe da pensare che siano proprio indirizzate a lei.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dediche di Eros per Michelle (?)

Su alcune storie Instagram, Eros Ramazzotti pubblica, verso mezzanotte, due frasi che sembrano riferite proprio a Michelle Hunziker. La prima recita: “Due cose ci salvano nella vita amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili (Tarun Tejpal)”. Queste parole sono di certo emblematiche ma parlano d’amore e, dopo il bacio affettuoso dato alla sua ex moglie, è facile pensare che sia proprio lei la destinataria del messaggio.

E ancora: “Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve McQueen (Vasco)”. Non si hanno certezze ma sembrerebbero essere proprio dediche a Michelle, dopo la bellissima serata sul palco insieme. Questo farebbe sperare i fan in un ritorno di fiamma?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG