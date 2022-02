A quanto pare la coppia ha ritrovato la passione. La telecamera ha ripreso i due mentre andavano in bagno e poi il microfono ha rilevato dei rumori molto strani. Nella notte poi, Delia Duran ha confermato a Lulù che c’è stato un rapporto intimo tra lei e Alex Belli.

Quello che è stato uno dei video più discussi del GF Vip 6 sembra aver trovato conferma. Dopo il loro chiarimento Delia aveva sussurrato ad Alex Belli di aver voglia di un rapporto intimo. Così, il man game ha tirato a sè la sua compagnia, i due sono andati in bagno e lì i microfoni hanno ripreso un “non posso” sussurrato da Delia e poi dei rumori molto strani come se il microfono strusciasse sui vestiti.

La conferma del rapporto intimo avvenuto tra i due, la dà proprio Delia che a Lulù dichiara: “E’ stato bellissimo”. I due sembrano dunque aver ritrovato una forte complicità ma la modella sembra ancora titubante sul loro futuro e sul suo rapporto con Soleil.

