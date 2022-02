Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina con le sue forze militari. Bombe, uccisioni e feriti si stanno riproponendo in Europa, aprendo uno scenario che l’italia si era lasciata alle spalle. Da Simona Ventura a Cesare Cremonini i vip si stringono attorno alle vittime e commentano la guerra.

La primissima reazione viene da Simona Ventura che su Twitter commenta: “Mai avrei pensato dì svegliarmi una mattina dì febbraio del 2022, e sentire parlare dì guerra #leggemarziale, #aggressione La #guerra è tornata in #Europa la Russia ha attaccato l’Ucraina e non riesco a scordarmi le parole quantomai agghiaccianti dì #putin #RussiaUkraineConflict”.

Mai avrei pensato dì svegliarmi una mattina dì febbraio del 2022, e sentire parlare dì guerra #leggemarziale , #aggressione La #guerra è tornata in #Europa la Russia ha attaccato l’Ucraina e non riesco a scordarmi le parole quantomai agghiaccianti dì #putin #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/nWno3nCvWE

La reazione di Alessia Marcuzzi lascia parlare più le immagini della tragedia che in queste ore si sta consumando in Ucraina e scrive: “Che giorno triste, che cosa terribile“.

Anche il cantante Cesare Cremonini commenta sgomento la notizia delle ultime ore: “Risveglio che lascia sgomenti, atterrisce e spaventa.” Alessandro Gassmann invece pubblica una sola e significativa parola “PEACE”. Il mondo dello spettacolo, esattamente come quello politico sono sconvolti dalla mossa di Putin e da tutti gli innocenti che hanno dovuto pagarne il prezzo.

