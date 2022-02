Con un tenero e dolce video sui social, la protagonista di Temptation Island è diventata mamma per la seconda volta, grazie all’amore con Mattia Monaci.

Fiocco rosa per Lara Zorzetto che per la seconda volta sta riscoprendo la gioia di essere mamma. La piccola Anastasia Priscilla, viene mostrata in un tenero video su Instagram ed è bellissima. I fan inondano la coppia di auguri e affetto per la lieta novella.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

L’annuncio social della nascita della sua seconda bambina

“Anastasia Priscilla. 23.02.22 con 3.480 g di dolcezza lunga 52 cm alle 12.11. Un piccolo muffin!! Benvenuta in questa pazza solare famiglia. Io E Mattia già ti amiamo..e ti continuiamo a fissare ahahaha.. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma”. Questo il messaggio di Lara Zorzetto che mostra la piccola in un video che ha intenerito il web.

La seconda figlia è frutto dell’amore con Mattia Monaci. I due stanno insieme da circa un anno e mezzo e si sono conosciuti durante il trasloco di Lara, poi non si sono più lasciati. Nel 2020 sono diventati genitori del piccolo Leonardo e ora hanno deciso di allargare la famiglia. Il primo parto è stato sicuramente più complicato con il cesario d’urgenza, mentre la seconda volta è filata liscia. Ecco il video:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG