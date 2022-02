Secondo nuovi rumors, Michelle Hunziker non parteciperà alla sfilata di Elisabetta Franchi alla Milano Fashion Week. E il motivo riguarda l’ex marito Tomaso Trussardi.

La separazione da Tomaso Trussardi sta avendo delle conseguenze per Michelle Hunziker, che pare non parteciperà più alla sfilata di Elisabetta Franchi, molto amica di Trussardi, che si terrà durante la Milano Fashion Week.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, pare che la Hunziker avrebbe dovuto partecipare alla sfilata della Franchi per promuovere i suoi prodotti cosmetici. Ma pare che la conduttrice non farà più parte dell’evento e il motivo sarebbe la forte amicizia della stilista con l’ormai ex marito.

Ecco cosa si legge: “Durante la sfilata di Elisabetta Franchi alla prossima Fashion Week Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista, per pubblicizzare le proprie creme. Pare che, alla luce degli ultimi avvenimenti e dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato però eliminato”

Che Trussardi sia molto amico di Elisabetta Franchi è una cosa ormai risaputa: proprio lo stesso settimanale aveva pubblicato delle foto che li vedevano insieme a Cortina in vacanza. Quindi, può essere verosimile che la stilista non abbia voluto ospitare la Hunziker alla sua sfilata, semplicemente per solidarietà al suo grande amico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG