Michelle Impossible è il nuovo programma di Michelle Hunziker su Canale 5: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Non solo All Together Now e le sue versioni spinoff, Michelle Hunziker torna su Canale 5 con un nuovo programma: Michelle Impossibile, un nome che è un chiaro riferimento alla saga cinematografica Mission Impossible con Tom Cruise. Nel corso delle puntate di questa prima edizione di Michelle Impossible, al fianco della conduttrice svizzera ci saranno una serie di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Michelle Impossible.

Michelle Impossible: quando va in onda

Quando va in onda Michelle Impossible? La prima edizione del programma è composta da sole due puntate in onda al mercoledì sera: la prima puntata andrà in onda mercoledì 16 febbraio 2022, la seconda la settimana successiva, mercoledì 23 febbraio 2022. Entrambe le puntate potranno essere seguite in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.25 circa (le puntate del programma saranno poi presenti anche sulla piattaforma streaming MediaserPlay).

Michelle Hunziker

Michelle Impossible: il programma e gli ospiti di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker non sarà solamente la conduttrice di Michelle Impossible, ma sarà la vera protagonista dello show. Il programma è una sorta di remake di Scommettiamo che? (Che la presentatrice conduce per la TV svizzera) in cui la conduttrice si dovrà sottoporre a una serie di prove di vario tipo: da quelle fisiche a quelle di canto, di ballo e di recitazione.

Come detto in precedenza, nel corso del programma saranno presenti una serie di ospiti che si alterneranno nelle due puntate, tra questi ci saranno anche Maria De Filippi, Pio e Amedeo e anche Aurora Ramazzotti, la figlia della stessa Michelle Hunziker. Non resta che attendere mercoledì 16 febbraio per vedere su Canale 5 la prima puntata del programma.

