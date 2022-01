Ecco alcune indiscrezioni su ciò che accadrà a Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Maggiore attenzione per il trono over e sopratutto per Diego Tavani.

Uomini e Donne torna anche oggi con i suoi protagonisti su Canale 5, con Maria De Filippi. Come rivelano le anticipazioni che circolano sul web, si darà spazio al trono over. Marika e Armando potrebbero avere un nuovo confronto e Diego Tavani dovrebbe conoscere nuove dame.

Cosa succederà a Uomini e Donne oggi

Nella scorsa puntata si è consumata una lite piuttosto accesa, tra Armando e Marika. I due hanno chiuso la conoscenza ma continuano a lanciarsi stracci ad ogni puntata. La dama ha insinuato che il cavaliere napoletano sia solo interessato allo spettacolo e che si stia preparando per l‘Isola dei famosi. La reazione di Incarnato non si fa attendere e la discussione potrebbe continuare anche oggi con Marika.

Sempre per il trono over, dovrebbe tornare al centro studio Diego Tavani che dopo la delusione di Ida Platano, cerca ancora l’amore. Per lui dovrebbero arrivare nuove dame che il cavaliere romano deciderà se conoscere o meno. Che ci sia quella giusta? Potrebbero anche tornare a parlare di sé i simpatici Pinuccia e Alessandro, diventata ormai la “coppia” più divertente e amata della trasmissione.

