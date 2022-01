Sanremo sta per cominciare e il pubblico è in fermento: domenica a Che Tempo Che Fa il conduttore e direttore artistico Amadeus racconterà alcune anticipazioni della kermesse.

La prossima settimana sarà tutta dedicata a Sanremo 2022, in onda su Rai 1 dal 1 al 5 febbraio, e già sono tante le anticipazioni che stanno arrivando. Domenica, a Che Tempo Che Fa, lo stesso Amadeus sarà in studio per raccontare la nuova edizione del Festival.

In particolare, come annunciato dai canali social della trasmissione, Amadeus sarà ospite di Fabio Fazio per fare un nuovo annuncio speciale relativo a Sanremo 2022, tanto per incuriosire ancora di più il pubblico.

Quale sarà la novità che il direttore artistico del Festival vuole fare in diretta tv a Che Tempo Che Fa?

Non ci resta che aspettare la puntata di questo weekend per scoprire quali altri sorprese ha in serbo per il pubblico, che non vede l’ora di assistere alla kermesse e alle esibizioni dei cantanti in gara.

