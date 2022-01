Non ci sarà C’è posta per Te il sabato e nemmeno il secondo appuntamento del GF Vip: spazio ai film sulla rete ammiraglia.

Come accade ormai ogni anno, nella settimana in cui la Rai cala l’asso Sanremo, Mediaset pensa a difendersi evitando di andare allo scontro con i suoi programmi più forti, quelli con cui normalmente vince anche la gara degli ascolti sulla singola serata. Ed ecco perché anche con il Festival 2022 la controprogrammazione sarà in linea con quella degli anni precedenti: tanti film di serata in serata e la sospensione degli show. Ecco cosa vedremo serata per serata durante Sanremo sui canali Mediaset, in particolare su Canale 5, la rete ammiraglia.

Poveri ma ricchissimi contro l’esordio di Sanremo 2022

Se lunedì 31 gennaio tutto rimarrà come al solito, con il Grande Fratello Vip in onda regolarmente su canale 5, da martedì 1 febbraio – quando debutterà il Festival – si comincerà con i film. Su canale 5 in quella serata spazio a Poveri ma ricchissimi, il film con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone e Lodovica Comello.

Enrico Brignano

Cetto Laqualunque il 3 febbraio

Mercoledì 2 febbraio invece Canale 5 trasmetterà il film Un boss in salotto, con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. Giovedì 3 febbraio ecco Cetto c’è, Senzadubbiamente, con protagonisti Antonio Albanese nei panni di Cetto Laqualunque, terzo film dopo “Qualunquemente” e “Tutto tutto niente niente”. Il venerdì invece Attenti al gorilla, con Cristiana Capotondi e Frank Matano. Salterà quindi il secondo appuntamento settimanale con il GF Vip che poi pare possa tornare con una nuova collocazione, il giovedì.

Non rischia Mediaset il suo programma di punta del sabato, C’è posta per Te, che il 5 febbraio non ci sarà quando Rai 1 trasmetterà la finalissima di Sanremo. Anche in questo caso un film che la rete ancora non ha svelato.

