Stasera andrà in onda un’altra puntata del GF Vip 6, con tante novità e una nuova eliminazione. Ecco tutte le anticipazioni.

Tutte le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip di stasera, venerdì 28 gennaio 2022, condotta da Alfonso Signorini che stupirà il pubblico del reality con una nuova eliminazione e altre novità.

Come ogni puntata, il GF Vip 6 riserva tante sorprese: il pubblico non vede l’ora di sapere cosa succederà dopo che Alfonso Signorini nell’ultima puntata ha cacciato Alex Belli dallo studio. L’attore verrà riammesso in studio o non lo rivedremo più a osservare gli ex compagni in diretta?

Il conduttore, inoltre, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, affronterà il legame tra Alessandro e Sophie.

Le anticipazioni della nuova puntata di stasera rivelano che ci sarà un eliminato. Come ogni puntata del venerdì, anche in questa, infatti, scopriremo chi lascerà per sempre la casa più spiata d’Italia.

Al televoto ci sono Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. Quindi sarà il pubblico come sempre a decidere i destini dei concorrenti. Ma chi sarà il nuovo concorrente a lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia? Stando alle ultime anticipazioni, a rischiare l’eliminazione più degli altri concorrenti potrebbe essere proprio Barù.

Staremo a vedere questa sera cosa succederà, non resta che aspettare le 21.25 per la nuova puntata del GF Vip 6.

