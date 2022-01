Sei episodi per la serie Sky con Edoardo Pesce: ecco di cosa parla Christian, al debutto il 28 gennaio.

Il debutto è fissato per il 28 gennaio, la data in cui arriva Christian, uno dei primi prodotti attesi nel 2022 di Sky. Il protagonista, nei panni del personaggio che dà il nome alla serie, è Edoardo Pesce. In totale sono sei gli episodi della serie tv, in cui l’attore interpreta un criminale che però ad un certo punto si rende conto di avere degli strani e particolari poteri che influenzeranno per forza di cose la sua vita. Ecco la trama della serie e il cast che affianca Edoardo Pesce.

Christian, la trama

Christian racconta la storia di un uomo sulla quarantina che lavora per conto di un boss, alla periferia romana. Il suo obiettivo è ovviamente tirarsi fuori da quel tipo di vita, sia per sé che per la madre (interpretata da Lina Sastri) che è malata di Alzheimer. Ad un certo punto sulle mani di Christian appaiono due stimmate e l’uomo inizia ad acquisire strani poteri, come quello di riportare in vita. E questa svolta lo condurrà verso un altro tipo di vita.

Edoardo Pesce

Christian, il cast

Nella serie tv, oltre al protagonista Edoardo Pesce, ci sono Silvia D’Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò, Francesco Colella, Gabriel Montesi, Lina Sastri, Claudio Santamaria.

Edoardo Pesce sul personaggio di Christian

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Edoardo Pesce ha spiegato quanto piacere ha avuto nel calarsi in quella parte: “È inutile che dica il piacere che ho provato quando mi hanno proposto questo ruolo. Mi ci sono affezionato, è la mia prima volta come protagonista di serie ed è stato un impegno temporale notevole durato 3 mesi. Ho dovuto capire dove stava il personaggio e ho visto la possibilità di inserirci anche delle miei caratteristiche personali, quindi Christian fa anche parte della mia persona, con la sua ironia, il cazzeggio, il suo cercare di alleggerire le situazioni in cui si trova”

