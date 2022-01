Anche il virologo Matteo Bassetti è un fan di Doc – Nelle Tue Mani, la serie tv targata Rai con Luca Argentero che sta avendo un enorme successo.

Il grande successo di Doc – Nelle Tue Mani ha colpito anche Matteo Bassetti, il famoso medico virologo che vediamo spesso in tv, che ha commentato positivamente il medical drama targato Rai.

Su Novella 2000, Matteo Bassetti ha infatti detto: “Doc – Nelle tue mani ha un successo strepitoso di pubblico e sono certo che non sia dovuto solo alla bellezza di Luca Argentero. È una serie ben fatta, ben scritta, ben recitata, e soprattutto molto attuale. Andrea Fanti, il protagonista, è un medico e un uomo vero, con i suoi traumi e le sue forze, di quelli che spesso, ultimamente troppo spesso a causa della Pandemia, si incontrano nelle corsie degli ospedali“

Secondo Bassetti, storie così e serie realizzate così bene possono dare un buon esempio ai veri medici che fannop questo ogni giorno: “Le serie Tv sui medici possono stimolare noi medici a fare meglio e di più. Nel corso della mia vita professionale ho avuto modo di lavorare negli Stati Uniti, e provare in prima persona il metodo di lavoro che hanno le équipe degli ospedali americani, lo stesso raccontato dalle serie, anche quelle italiane. Un approccio basato sulla condivisione e l’ascolto del parere di tutti, anche se poi alla fine decide uno solo, chi ha la responsabilità, il capo. Le serie mostrano a tutti questa multidisciplinarietà, che è spesso diversa, lontana da un certo modo italiano di fare i medici, una conoscenza che altrimenti rischiava di essere nota solo a chi ha avuto la fortuna di lavorare negli Stati Uniti. L’ascolto reciproco, la condivisione dei punti di vista differenti, che io cerco sempre di applicare nel mio lavoro, con il mio staff, non può che portare miglioramenti alla professione“

Bassetti, infine, è molto contento che ci siano prodotti così, come la serie con Luca Argentero: “Finalmente anche la nostra categoria ha il suo momento di gloria. In televisione i “fighi”, passatemi il termine, erano prima gli sportivi, calciatori in testa. Poi gli avvocati e i poliziotti (gli investigatori non passano mai di moda!), quindi è arrivata l’ondata dei cuochi superstar. Adesso è il momento anche dei medici, grazie alle serie, e purtroppo anche a causa di quello che ha rappresentato e ancora rappresenta la Pandemia nella quotidianità di tutti.“

