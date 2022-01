Nella settimana sanremese, quella che partirà il 1 febbraio, non ci sarà l’appuntamento del GF il venerdì né il programma di Maria De Filippi.

Quando arriva il Festival di Sanremo, si sa, la concorrenza rinuncia ai suoi programmi forti dando una settimana di riposo agli show e prediligendo, per esempio, i film. Lo stesso accadrà anche in questo 2022, quando la Rai come sempre ospiterà il concorso canoro più importante del nostro Paese – di nuovo a febbraio, dopo la parentesi di marzo di un anno fa – come sempre dal martedì al sabato, dal 1 al 5 febbraio. E cosa accadrà ai programmi di casa Mediaset? In quei giorni semplicemente non andranno in onda, slittando di una settimana.

C’è Posta per te si prende una pausa

Non ci sarà l’appuntamento del sabato con C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi è il fiore all’occhiello della programmazione di casa Mediaset e gli ascolti di anno in anno non deludono mai. Però anche stavolta, come ogni anno, non sarà fatta la scelta di andare contro non solo Sanremo ma in particolare contro la finalissima del Festival. Maria tornerà la settimana successiva, già il 12 febbraio.

Maria De Filippi

GF Vip, un solo appuntamento durante Sanremo 2022

E lo stesso farà Alfonso Signorini. Il Gf Vip, partito con ascolti non così lusinghieri, sta crescendo di settimana in settimana tanto che è stato confermato anche con il nuovo anno il doppio appuntamento, il lunedì e il venerdì. Nel primo caso, e parliamo di lunedì 31 gennaio, ci sarà come sempre la puntata, ma il venerdì invece il programma si prenderà una pausa. Troppo rischioso, come nel caso della De Filippi, andare contro il programma di Amadeus. E così il reality tornerà regolarmente in onda il 7 febbraio.

Back To School ha chiuso prima

Evitato il confronto su Italia 1 con Back To School: non è stato accolto al meglio il programma di Italia 1 del martedì. E per evitare il confronto diretto con la prima puntata di Sanremo, si è optato per un doppio appuntamento la settimana precedente, facendo così chiudere il programma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG