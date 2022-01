La registrazione della prossima puntata di Amici 21 pare sia a rischio a causa del Covid. Ecco le ultime indiscrezioni.

Proprio oggi, 26 gennaio 2022, la registrazione della nuova puntata di Amici 21 avrebbe dovuto avere luogo negli studi Mediaset, ma a quanto pare questa è stata sospesa.

Come riporta il portale quellochetuttivoglionosapere.it, la nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid. L’appuntamento settimanale sarebbe saltato per via della positività di alcuni ballerini nel corpo dei professionisti del programma. Un’evenienza che ha costretto la produzione a rimandare le riprese del Talent di Maria De Filippi.

⚠️Considerate che in un programma ci sono delle procedure da seguire. Pure i prof non servono in presenza per il programma ma si è rimandato. I professionisti fanno anche lezione, è logico che se non si possono preparare esibizioni c'è un attimo di stop. #Amici21 — Quellochetuttivoglionosapere (@Quellochetutti1) January 26, 2022

Sempre secondo il sito web, i ragazzi coinvolti in questa situazione di positività stanno bene e presto potranno tornare operativi, ma al momento da parte di Mediaset non c’è stato nessun annuncio ufficiale.

La puntata dovrebbe andare in onda domenica 30 febbraio, quindi si ipotizza che la registrazione potrebbe essere fatta sabato 29, o addirittura Maria De Filippi e la sua redazione potrebbero pensare a una diretta domenica stessa.

