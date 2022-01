Lo scorso sabato una storia in particolare a C’è Posta Per Te ha colpito il pubblico: quella della giovane Carmen che ha cercato di recuperare il rapporto col papà. Ecco come stanno le cose oggi.

Sabato scorso Maria De Filippi ha tenuto incollati milioni di spettatori alla tv parlando della storia della diciannovenne Carmen e di suo padre Luigi, un rapporto perso da anni che la conduttrice ha cercato di recuperare.

Dopo diversi tentativi falliti, Maria è riuscita a far aprire la busta a Luigi, che non vedeva la figlia da 3 anni per colpa di questioni economiche legate alla ex moglie. Come accade spesso, tutti i fan del programma C’è Posta Per Te ora vorrebbero sapere com’è andata a finire tra i due.

Ecco, sembra che non ci sia stato proprio un lieto fine per Carmen che, sui social, si sfoga e racconta come sta andando realmente col padre Luigi. In un post su Facebook Carmen dice: “Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita”

Dopo di che, Luigi e Nunzia, la sua giovane compagna, hanno postato un video su TikTok chiedendo meno critiche alla sua famiglia e un po’ di rispetto per la loro privacy. I due sono stati anche raggiunti da Fanpage che li ha intervistati.

Nunzia ha detto al web magazine che stanno ricevendo addirittura minacce sui social: “Stiamo ricevendo troppe critiche sui social, Luigi ha chiesto in un Tik Tok di non esagerare. Le persone non sanno molte cose. C’è una causa in corso, gli avvocati hanno detto che non possiamo parlare. Padre e figlie si sentivano, ma quando Carmen ha visto che lui non voleva fare come diceva lei, non si sono sentiti più..“

