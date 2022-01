“Viaggio nella grande bellezza: Il Quirinale” su Canale 5 lo speciale. Scopriamo i dettagli del programma: presentatori, ospiti e cosa vedremo.

Lo stop di alcune settimane fa non ha, però, cancellato il programma. Viaggio nella grande bellezza, speciale dedicato al Quirinale, si farà proprio in concomitante alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Cesare Bocci, il conduttore, non aveva reagito bene alla decisione di Mediaset di rimandare il programma per far spazio al GF VIP: “Dispiace che una rete che prova con serie e programmi culturali a fare una lenta rivoluzione…poi faccia marcia indietro e porti avanti una trasmissione come il GF che è molto lontana dalle mie preferenze. Va bene così?”

Viaggio nella grande bellezza: presentatori e dettagli

Il programma sarà presentato da Cesare Bocci, al suo fianco Cesara Buonamici, firma importante del TG5 per raccontare le curiosità sul Quirinale dalla seicentesca Coffee House dei giardini.

Cesare Bocci condurrà il pubblico attraverso i saloni del piano nobile del Palazzo. Entrerà nelle cucine per vedere da vicino come si prepara un Pranzo di Stato. Percorrerà i giardini, sia durante il giorno che nelle ore serali. Visiterà la Caserma dei Corazzieri. E salirà anche sulla Flaminia 335, l’auto presidenziale con soli cinque esemplari costruiti nel 1961. L’attore, per l’occasione conduttore e cicerone, incontrerà le donne e gli uomini che al Quirinale ci lavorano, raccogliendo così aneddoti e testimonianze sulla vita quotidiana e sui tesori di arte che conserva. I dettagli del Palazzo saranno, dunque, mostrati nella loro bellezza e importanza architettonica. La coincidenza con le elezioni è un caso e non intaccherà il senso del programma, non politico ma artistico.

Ospiti della puntata

Ospiti della puntata, con le loro testimonianze, saranno: Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica Mattarella; Col. Luciano Magrini, Comandante Rgt. Corazzieri; Marco Lattanzi, storico dell’arte; Mauro Piacentini, Direttore tecnico Giardini del Quirinale; Alessandra Feliciangeli e Angelo Rossini, addetti alla custodia del Palazzo del Quirinale; Fabrizio Boca, Executive Chef del Quirinale; Luca Pastorelli, Vice Caposettore Autorimessa; V.Brig. Antonio Porcheddu, Istruttore di Equitazione; Lgt. Giancarlo Zunnui, Maresciallo di Palazzo; Angelo De Maso, Corazziere.

