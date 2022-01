Ecco le nuove indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: probabile nuova delusione per Gemma Galgani, mentre Luca farà vedere le sue prime esterne.

Uomini e Donne torna oggi con il consueto appuntamento delle 14:45 su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. In base alle indiscrezioni, nella puntata di oggi vedremo Gemma Galgani alle prese con Massimiliano, un nuovo cavaliere, mentre Luca cercherà la sua anima gemella tra le nuove corteggiatrici.

Cosa succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, si dovrebbe assistere alla frequentazione tra Gemma Galgani e Massimiliano, un nuovo cavaliere venuto a conoscerla. Sembra che la dama torinese sia in procinto di prendere una nuova delusione anche lui, che sia vero? Intanto, si parlerà ancora di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è stato al centro delle polemiche per avvicinato Denise, corteggiatrice di Matteo. La ragazza non sembra aver dato spago più di tanto al cavaliere del trono over ma lui potrebbe insistere a corteggiarla.

Matteo non ha nascosto di essere infastidito dalla cosa, d’altronde non è la prima volta che Incarnato punti una corteggiatrice del trono classico. La scorsa edizione riuscì a portare dalla sua parte Lucrezia per poi interrompere la conoscenza con lei poco dopo. Sempre per il trono classico, si potrebbero vedere le prime esterne di Luca con le nuove corteggiatrici. Avrà adocchiato qualcuna di suo interesse?

