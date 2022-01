Ecco tutto quello che c’è da sapere su Ahsoka, serie TV su Disney + che fa parte dell’universo di Star Wars.

Tra le tante serie TV che la Disney ha deciso di realizzare per allargare il più possible il franchise Star Wars, esplorando i confini di questo universo in lungo e in largo, c’è anche Ahsoka. La serie TV di Star Wars andrà ad arricchire il già vasto catalogo della piattaforma streaming Disney +. Ma di che cosa parla questa serie TV? Quando vedremo i vari episodi? Chi sono gli attori e le attrici che lavorano? In questo articolo risponderemo a tutte queste domande. E non solo.

Ahsoka, la serie TV: l’uscita

I fan di Star Wars e di tutto ciò che è ad esso collegato dovranno avere ancora un po’ di pazienza prima di poter vedere su Disney + i vari episodi di Ahsoka. La serie TV nel 2022 inizierà a vedere la luce con i primi lavori di produzione.

Rosario Dawson

Per questo motivo una vera e propria data di uscita Ahsoka non ce l’ha ancora. Si attendono quindi comunicazioni da parte di Disney + per scoprire quando si potranno vedere le varie puntate ma, secondo le prime anticipazioni, dovrebbero arrivare verso la primavera del 2023.

Ahsoka, la serie TV: la trama

Ma di che cosa parla Ahsoka? La serie TV di Disney Plus sarà ambientata nella stesso periodo di The Mandalorian (altra serie TV dell’universo di Star Wars presente su Disney +) e sarà collegata proprio al finale della prima stagione di questa serie TV, dove si erano potute vedere Ahsoka e Sabine Wren mettersi in viaggio per cercare Ezra: proprio questa missione da portare a termine sarà al centro della storia.

Ahsoka, la serie TV: il cast

A vestire i panni della protagonista della serie TV, Ahsoka, sarà Rosario Dawson, che ha già interpretato questo personaggio in The Mandalorian. Nel cast ci sarà poi Hayden Christensen, ma non è chiaro se interpreterà il ruolo di Darth Vader o quelli di Anakin Skywalker in qualche flashback.

