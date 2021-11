Su Disney + arriva The Mandalorian 3: dal cast alla trama e la data di uscita, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Le prime due stagioni sono arrivate su Disney +, almeno per quanto riguarda l’Italia, a distanza di pochi mesi l’una dell’altra: a marzo 2020 la prima, a novembre dello stesso anno la seconda. Per vedere The Mandalorian 3 i fan devono invece armarsi di pazienza e attendere un periodo più lungo ma ciò che più interessa è che la serie TV spinoff della saga di Star Wars torni sul piccolo schermo. Le prime due stagioni sono state un vero e proprio successo e sono in molti coloro che non vedono l’ora di vedere anche la terza. A tal proposito, vediamo ora tutto quello che sappiamo sul nuovo ciclo di episodi.

The Mandalorian 3: uscita

Ma The Mandarian 3 quando esce? Per poter vedere in streaming su Disney + la serie TV bisognerà attendere il 2022: le riprese dei vari episodi (dovrebbero essere sempre 8, come nelle precedenti due stagioni) sono infatti iniziate nel mese di ottobre del 2021, praticamente un anno dopo la conclusione della seconda stagione.

Ma come mai passerà così tanto tempo prima dell’uscita di The Mandalorian 3? Il motivo è in parte legato a un’altra serie TV spinoff di Star Wars (e anche di The Mandalorian) in arrivo su Disney + il 29 dicembre 2021: The Book of Boba Fett. Le due serie TV sono ambientate nello stesso arco temporale e le storie sono in parte intrecciate tra loro. Anche per questo i produttori hanno voluto che prima venisse trasmessa The Book of Boba Fett e solo successivamente The Mandalorian 3.

The Mandalorian 3: il cast

Chi sarà il protagonista principale di The Mandalorian 3? Pedro Pascal ovviamente. L’attore torna a interpretare il ruolo del Mandolariano. Al suo fianco ritroveremo poi Giancarlo Esposito nei panni di Moff Gideon, Carl Weathers in quelli di Green Karga e Katee Sackhoff in quelli di Bo-Katan Kryze.

The Mandalorian 3: le anticipazioni

Alla fine della seconda stagione avevamo visto Luke Skywalker prendere con sé Grogu per addestrarlo: quella del Bambino potrebbe però essere soltanto una finta uscita di scena e dovremmo ritrovarlo in The Mandalorian 3. La serie TV difficilmente perderà uno dei suoi personaggi principali.

