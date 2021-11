La Mediaset sarebbe pronta a dare un nuovo taglio al love show della fascia pomeridiana infrasettimanale.

Si prospettano altri cambiamenti per i format della Mediaset. Dopo le ultime novità sul Grande Fratello Vip, giungono delle indiscrezioni sul format di Uomini e Donne. Il love show condotto da Maria de Filippi aprirebbe infatti le porte ai Vip, dando al programma un abito tutto nuovo.

Dopo aver dato modo alle categorie gay, curvy e trans di cercare l’amore, ora anche cantanti, attori e altri personaggi del mondo dello spettacolo sarebbero i nuovi protagonisti seduti sul trono. L’indiscrezione arriva dall’esperto gossip Amedeo Venza. Il sito Bigodino riporta una sua affermazione rilasciata tramite una storia di Instagram: “Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per il colloquio”.

La scelta si sarebbe resa necessaria per riportare il programma ai fasti di un tempo, considerando i dati di ascolto in calo negli ultimi anni. Effettivamente il pubblico potrebbe essere interessato a questa novità: vedere le dinamiche amorose dei vip nel format Mediaset renderebbe gli spettatori più partecipi delle loro vite. Non ci resta che attendere l’ufficializzazione da parte della casa di produzione televisiva.

