Stando ad alcune voci, l’ex gieffina potrebbe presentare il suo brano alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Sarà vero?

Stando ad alcune voci di corridoio, pare che la carriera della giovane Rosalinda Cannavò possa prendere un risvolto nuovo ed inaspettato. L’attrice è entrata al Grande Fratello Vip e, nonostante avesse già un percorso avviato alle spalle, le si sono aperte diverse strade, tra cui quella della conduzione, in cui è attualmente impegnata.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La notizia ci giunge dal sito Blogtivvù: pare che per l’ex gieffina possa spianarsi la via del canto! Non tutti ricordano forse che nel lontano 2019, Rosalinda si cimentò come cantante nel suo brano “Sei sei sei” pubblicato su Youtube ma che poi, fino a questo momento, pareva avesse accantonato, abbandonando l’idea di proseguire con la musica nonostante la sua forte passione.

Ciò che è trapelato dal sito è che Rosalinda, in accordo con la sua agenzia New Gig Promotion e l’etichetta discografica QME music, potrebbe presentare il suo brano alla commissione artistica del Festival di Sanremo. Ovviamente non si sa molto in merito, la conferma potrebbe arrivare ufficialmente soltanto quando verranno rivelati i nomi dei 22 artisti che gareggeranno nella categoria Giovani.

Che ne pensate? Ce la vedete Rosalinda come cantante?

Riproduzione riservata © 2021 - DG