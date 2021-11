La serie Tv Willow è il sequel del film del 1988 diretto da Ron Howard: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere.

Nel 1988 usciva nelle sale cinematografiche Willow, film dark fantasy diretto da Ron Howard che fu presentato fuori concorso al Festival di Cannes. A distanza di oltre 30 anni, arriva il sequel sotto forma di serie TV: è la piattaforma streaming Disney + a lanciarla e ancora una volta è stato coinvolto nel progetto Ron Howard ma questa volta non nelle vesti di regista ma in quelle di produttore esecutivo. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV Willow.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Willow, la serie TV: la trama

La serie TV, come detto in precedenza, sarà un sequel del film. Le varie puntate seguiranno la storia Dove, una domestica che si rivela essere la “prescelta” per sconfiggere un nemico oscuro. Inizia così un viaggio al fianco della principessa Kit, il cui fratello gemello è stato rapito e Jade, una serve che è la sua migliore amica nonché fidata e saggia consigliera.

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

Ovviamente il protagonista sarà Willow Ufgood, l’aspirante stregone il cui nome dà il titolo al film e anche alla serie TV.

Willow, la serie TV: il cast

A interpretare il ruolo di Willow Ufgood sarà ancora una volta Warwick Davis, che aveva già vestito i panni di questo personaggio nel film del 1988 di Ron Howard. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Erin Kellyman, Ruby Cruz, Ellie Bamber e Amer Chadha-Patel. Non ci sarà invece uno dei grandi protagonisti del film: Val Kilmer.

Willow, la serie TV: uscita

Ma quando sarà possibile vedere le puntate di Willow? La serie TV su Disney + arriverà nel 2022 ma il giorno preciso del rilascio dei vari episodi non è ancora noto. Nel 2021 sono invece iniziati i lavori di ripresa in alcune località della Gran Bretagna.

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

Riproduzione riservata © 2021 - DG