Scopriamo insieme in quali giorni della settimana andrà in onda il reality show più chiacchierato dagli italiani.

Ci sono dei cambiamenti in arrivo per il Grande Fratello Vip e i suoi fan. Il nuovo anno è sempre più vicino e, come di consueto, la Mediaset ha in programma dei cambiamenti di palinsesto alla luce delle nuove trasmissioni da mandare in onda. Già una notizia sul destino del reality show condotto da Alfonso Signorini la diceva lunga sulla sorte dei concorrenti.

Come era stato annunciato agli albori di questa edizione, la finale sarebbe dovuta andare in onda a fine dicembre. Invece nelle ultime settimane abbiamo scoperto che l’ultima puntata verrà trasmessa il 14 Marzo e che a breve nuovi concorrenti potrebbero varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia.

Ad ogni modo, non è l’unico cambiamento prospettato: da Gennaio il GF VIP andrà in onda sempre in prima serata due volte alla settimana. Resta fisso l’appuntamento del lunedì mentre varia quello del venerdì, che viene slittato al giovedì. La motivazione è da condursi all’introduzione di due nuove attese serie TV: “Più forte del destino“, “Fosca” e “Viola come il mare“. Quest’ultima vede l’attore turco Can Yaman, amato da tutte le italiane, figurare tra i protagonisti.

