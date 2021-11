Ambientato nel cuore della Black Culture in America, Harlem si sofferma sulle peripezie di un gruppo di giovani: tutte le info sullo show!

Si chiama Harlem ed è la nuova comedy Amazon Original costituita da 10 episodi a camera singola che si sofferma sulle vicende di un gruppo di ambiziose amiche dell’omonimo quartiere americano. Le puntate arriveranno a breve sulla piattaforma della società di Jeff Bezos, che si fregia così di un’ulteriore esclusiva, andando a rimpolpare un catalogo già ricco. Nei paragrafi seguenti andremo a scoprire tutte le informazioni finora annunciate dai responsabili dello show.

Harlem: a quando l’uscita in Italia?

Prodotta da Amazon Studios e Universal Television (dipartimento di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions, la serie tv è prossima allo sbarco mondiale. Difatti, il lotto di episodi sarà disponibile a partire da venerdì 3 dicembre 2021 su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, dove il servizio è già attivo.

Harlem: la trama della serie tv

Tramite una nota ufficiale, Amazon ha concesso delle anticipazioni sulla trama: “Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America – si legge -. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità – nonché eventuali partner romantici; Quinn è un’inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un’attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco – ma alla grande – con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città”.

Il cast di Harlem

I volti principali sono quelli di: Grace Byers (nel ruolo di Quinn); Meagan Good (Camille); Jerri Johnson (Tye); Tyler Lepley (Ian); Shoniqua Shandai (Angie). Il recurring cast è composta da: Juani Feliz (Isabela); Whoopi Goldberg (Dott.ssa Elise Pruitt); Jasmine Guy (Patricia); Sullivan Jones (Jameson); Andrea Martin (Robin); Robert Ri’chard (Shawn); Kate Rockwell (Ana). Oltre a Tracy Oliver, ricoprono la funzione di produttori esecutivi: Dave Becky di 3 Arts (True Story); Kim Lessing (Moxie); Amy Poehler di Paper Kite (Russian Doll); Mimi Valdés della I am OTHER (Roxanne Roxanne); Pharrell Williams (Hidden Figures). Malcolm D. Lee (Girls Trip) ha diretto le prime due puntate.

Harlem: il trailer

A ridosso dell’uscita, Amazon ha pubblicato un teaser trailer, disponibile pure su YouTube:

Le location di Harlem

Come luogo delle riprese, la scelta è convogliata sulla Grande Mela. Alcune scene hanno avuto per cornice il lussuoso Lotte New York Palace Hotel. I lavori sono proseguiti nella stessa area, anche alla 50th Street e alla 5th Avenue.

