I dati auditel di ieri sera rivelano chi ha avuto la meglio tra il reality di Signorini e la prima del talent condotto da Antonella Clerici.

Ieri sera è andata finalmente in onda la prima puntata del format The Voice Senior: si tratta dell’esordio della nuova stagione, condotta, come di consueto dalla poliedrica Antonella Clerici.

Di contro, sul palinsesto Mediaset, è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality presentato ormai da diversi anni dal giornalista Alfonso Signorini. Uno scontro tra titani, ma d’altronde, il GF Vip è ormai abituato alla competizione, dato che ha avuto già modo di scontrarsi con il famoso format Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e ormai giunto al termine.

Il nuovo programma della Clerici sarà stato un sostituto all’altezza? Andiamo a leggere quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela circa gli ascolti registrati dall’Auditel ieri sera:

“Parte bene #theVoiceSenior con 3.645.000 telespettatori con il 18.6% che supera nettamente il #gfvip in crescita al 19.3% con 2.915.000 chiudendo quasi 100 minuti dopo“. Vi riportiamo qui il suo post su Twitter:

Parte bene #TheVoiceSenior con 3.645.000 telespettatori con il 18,6% che supera nettamente il #gfvip in crescita al 19,3% con 2.915.000 chiudendo quasi 100 minuti dopo. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 27, 2021

Che ne pensate di questi dati? Quale format “la spunterà” col tempo?

