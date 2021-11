Venerdì 26 novembre su Rai 1 inizia The Voice Senior: ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma condotto da Antonella Clerici.

Un anno dopo la messa in onda della prima stagione, su Rai 1 torna The Voice Senior: il talent show spinoff di The Voice of Italy ancora una volta è condotto da Antonella Clerici e a sfidarsi saranno cantanti tutti con un’età superiore ai 50 anni. Quando inizia The Voice Senior 2021? Chi sono i concorrenti? E i giudici? A queste e altre domande risponderemo in questo articolo.

The Voice Senior 2021: le puntate

The Voice Senior 2021 quando inizia? La prima puntata va in onda venerdì 26 novembre 2021 su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.30 circa. In totale le puntate sono 8, tre in più rispetto a quelle della precedente edizione del programma andata in onda un anno fa.

Antonella Clerici

Il meccanismo è però lo stesso della scorsa edizione: le prime sei puntate serviranno per fare una scrematura dei 36 concorrenti in gara, ne resteranno solamente 24 che andranno a comporre le quattro squadre (ognuna di sei cantanti) degli altrettanti giudici. Terminata le Blind Audition, andrà poi in onda la semifinale, in programma venerdì 14 gennaio 2021, e la finale di venerdì 21 gennaio.

The Voice Senior 2021: i giudici

Come abbiamo detto in precedenza, la presentatrice di The Voice Senior 2021 è ancora una volta Antonella Clerici. Sono stati confermati anche tre giudici su quattro: Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè (uno dei cantanti della sua squadra, Erminio Sinni, vinse la scorsa edizione).

Non ci sarà invece più Al Bano e Jasmine Carrisi che sono sostituiti da Orietta Berti, al debutto in questa trasmissione. Oltre che a The Voice Senior 2021, Orietta Berti la vedremo anche insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi in Quelle brave ragazze, il nuovo programma di Sky. Per lei è davvero un momento d’oro della carriera.

