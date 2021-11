Torna anche questa settimana Quarto Grado, programma di approfondimento e attualità in onda questa sera 26 novembre su Rete 4. Quali saranno gli argomenti di cui si parlerà?

Come ogni venerdì, torna l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento e di attualità in onda in prima serata su Rete 4 stasera 26 novembre, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Saranno diversi i casi che verranno analizzati durante la puntata, tra i fatti di cronaca più discussi delle ultime settimane. Grazie alle ultime notizie disponibili, i presentatori e i loro ospiti racconteranno retroscena interessanti ed esclusivi. Il pubblico avrà così la possibilità a casa di seguire le vicende di cronaca più discusse di questo periodo.

I casi trattati questa sera

Nel corso della puntata di Quarto Grado verrà riservato ampio spazio al caso di Denise Pipitone. La scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, avvenuta il 1° settembre 2004, continua infatti a essere al centro della cronaca a causa delle continue novità nelle indagini.

Il giudice ha preso tempo per decidere in merito ad alcune nuove intercettazioni e quindi, dopo 17 anni, il caso è riaperto. La famiglia della bambina spera di ricevere novità, per capire come sono andati i fatti realmente.

Un altro caso che verrà discusso in puntata è quello di Nada Cella, la giovane uccisa sul posto di lavoro nel 1996. I conduttori di Quarto Grado cercheranno di analizzare i nuovi indizi e le nuove vicende venute fuori: chi è il religioso che chiese a Marco Soracco di non fare il nome di Annalucia Cecere, la donna indagata per il delitto avvenuto ben 25 anni fa? Si cercherà di far luce su questa figura misteriosa, tentando di capire cosa si successo realmente.

Riproduzione riservata © 2021 - DG