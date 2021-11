Torna Silvia Toffanin per un nuovo appuntamento il 27 e 28 novembre con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5. Tanti ospiti e sorprese, ecco tutte le anticipazioni.

Come ogni weekend, Silvia Toffanin è pronta anche per questo weekend, 27 e 28 novembre, a intervistare personaggi noti che si apriranno nel suo studio a Verissimo. Il programma andrò in onda, come sempre, sabato e domenica alle 16.30, con tanti ospiti e nuove storie da raccontare.

Domani riaprirà il salotto di Verissimo, dove Silvia Toffanin sarà pronta ad accogliere nuovi ospiti che hanno voglia di raccontare le loro storie, emozionarsi e condividere con il pubblico momenti intimi della propria vita. Coppie giovani, grandi ritorni e attori leggendari: tutto questo vi aspetta il 27 e 28 novembre su Canale 5. Vediamo tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni delle puntate, gli ospiti della Toffanin

I primi ospiti di Verissimo, sabato alle 16.30, saranno Teresa Langella e Andrea Del Corso, una delle coppie più amate di Uomini e Donne degli ultimi anni. Teresa racconterà una storia personale, di coraggio e rivincita, per la prima volta davanti alle telecamere.

Sempre sabato, ci sarà un grande ritorno a Verissimo: Kekko Silvestre, frontman dei Modà, un’intervista attesissima dai fan della band. Le interviste di Silvia Toffanin, poi, continueranno con un grande attore, ovvero Christian De Sica. La star del cinema italiano si racconterà, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera. Dopo di lui, poi, ci saranno anche Marcella Bella e Federica Cappelletti.

Tanti saranno anche gli ospiti di Verissimo domenica 28 novembre, quando non mancheranno storie emozionanti. Tra i nomi presenti in studio ci saranno Alessandro Siani, Sandra Milo, Riccardo Fogli e Serena Grandi.

