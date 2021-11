Ecco le prime indiscrezioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: Andrea Nicole ancora alle prese con Ciprian, mentre Roberta è in difficoltà.

Secondo alcune indiscrezioni, la puntata di oggi a Uomini e Donne si dovrebbe incentrare principalmente sul trono classico. Protagoniste saranno Andrea Nicole che dovrà chiarire del tutto con Ciprian e Roberta che avrà dei problemi con Samuele.

Cosa succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nel dating show di Maria De Filippi, per il trono over potrebbe presentarsi Gemma Galgani ma in collegamento da casa. Questo perchè la dama nelle ultime settimane è risultata positiva al Covid-19 ed è stata costretta ha rimanere fuori dalla trasmissione. Per il trono classico invece, ci sarà un ulteriore chiarimento di Andrea Nicole con Ciprian che è tornato in studio dopo che non si è presentato. Il corteggiatore ci era rimasto molto male per la reazione di Andrea Nicole dopo che gli ha dichiarato di essere innamorato di lei. Andrea Nicole uscirà di nuovo con Alessandro che le farà conoscere i suoi genitori e tra loro ci sarà un bacio. Un avvicinamento fisico ci sarà anche con Ciprian. Roberta invece, dovrebbe avere problemi con Samuele che infastidito dal bacio dato a Luca, va via dallo studio. Come reagirà la tronista?

