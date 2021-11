Giovedì 25 novembre 2021 va in onda la seconda puntata di Zelig 2021. Che comici si esibiranno? Ecco le anticipazioni.

Dopo il successo della prima puntata, andata in onda una settimana fa, giovedì 25 novembre va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Zelig 2021 (l’inizio è fissato per le ore 21.40 circa) ma sarà possibile seguirla anche diretta streaming su Mediaset Infinity. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono i due padroni di casa del celebre programma comico, che come sempre va in onda dalla storica location del Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda puntata di Zelig? Quali sono i comici che vedremo esibirsi? Ecco tutte le anticipazioni.

Zelig: le anticipazioni della seconda puntata

Così come nella prima puntata di Zelig 2021, anche nella seconda vedremo alternarsi sul palco alcuni dei tanti comici che hanno fatto la storia del programma nel corso degli anni come Ale e Franz (i loro sketch sulla panchina hanno fatto la storia del programma), Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Teo Teocoli, Paolo Cevoli, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Giovanni Vernia, Leonardo Manera, Paolo Mingone, Anna Maria Barbera, Flavio Oreglio, Marco Della Noce e Dario Vergassola.

Ale e Franz

Ma non solo, nel corso della seconda puntata di Zelig 2021 si esibiranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi anche Gene Gnocchi, Albertino, Marta e Gianluca, Simone Barbato, Massimo Bagnato, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, Ippolita Baldini e molti altri comici ancora.

Zelig Party: l’anteprima di Zelig

Prima dell’inizio della seconda puntata di questa edizione di Zelig, che come abbiamo detto in precedenza andrà in onda sul Canale 5 a partire dalle ore 21.40, su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 20.45, Awed e Annie Mazzola presenteranno Zelig Party, una sorta di anteprima dello show comico con il dietro le quinte del programma e le interviste ai vari ospiti.

