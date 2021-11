Il 25 novembre 2021 è la Giornata contro la violenza sulle donne: ecco il palinsesto speciale dei canali Rai.

Giovedì 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una giornata creata per portare alla luce un grave problema purtroppo molto presente nella nostra società. Per questa importante ricorrenza, la Rai ha deciso di modificare in parte i propri palinsesti e ha messo in programma sui propri canali una serie di appuntamenti speciali per questa particolare ricorrenza.

Rai: i programmi di giovedì 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne

Su Rai 1 alle 10 va in onda uno Speciale a cura di Rai Parlamento: “No alla violenza. Il grido delle donne“, in diretta dall’Aula del Senato. Su Rai 3, in prima serata, va in onda la puntata speciale di Frontiere condotta da Franco Di Mare dal titolo “Gli uomini non cambiano“.

ragazza con la mano alzata contro violenza

Ospiti della trasmissione sono Franca Leosini, Veronica Pivetti e Matilde D’Errico. Nel corso della puntata di “Gli uomini non cambiano” verranno raccontate varie storie di violenza sulle donne grazie anche a varie testimonianze.

Un altro appuntamento molto interessato è su Rai 5, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.15 circa: è infatti prevista la messa in onda dello spettacolo teatrale di Marina Senesi “Doppio taglio. Come i media raccontano la violenza sulle donne“.

La speciale programmazione dedicata alla Giornata contro le donne continuerà anche venerdì 26 novembre su Rai 3 quando andrà in onda il il documentario “Afghanistan: dalla minigonna a Bin Laden“.

RaiPlay: palinsesto giornata contro la violenza sulle donne

Non solo i canali televisivi tradizionali, anche su RaiPlay sono disponibili vari contenuti sul tema della violenza delle donne. Tra questi c’è la puntata di “Ossi di Seppia – Sara di Pietrantonio, un femminicidio”, dedicata proprio all’omicidi della giovane donna (aveva 22 anni quando è stata uccisa dall’ex fidanzato).

