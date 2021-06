Cosa c’è da sapere su Franca Leosini, che viene considerata la “signora dei mostri” per le sue interviste di cronaca: alcune curiosità e la vita privata…

Nata a Napoli, Franca Leosini è nota al pubblico televisivo da quando nel 1994 ha dato vita a un programma che diventerà un cult della cronaca nera italiana: Storie maledette.

Nella trasmissione la giornalista ha reso la cronaca un vero e proprio fenomeno d’intrattenimento, svelando gli scenari dei crimini con esclusive e interviste dirette ai protagonisti, come ad esempio Luca Varani mandante dell’agguato con l’acido a Lucia Annibali o l’omicidio Vannini.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Franca Leosini

Franca Leosini: biografia

Franca Lando, coniugata Leosini, è nata a Napoli il 16 marzo 1934 sotto al segno dei Pesci. È la tipica signora della borghesia napoletana sempre elegante e composta, che ha avuto una carriera giornalistica invidiabile.

Dalla laurea in Lettere moderne ad un inizio di carriera epico nel giornalismo con la famosa intervista a Sciascia Le zie di Sicilia (pubblicata per L’Espresso) Franca è stata anche direttrice della rivista Cosmopolitan. Elencare tutte le sue collaborazioni sarebbe superfluo, ricordiamo solo che la sua carriera televisiva avvenne con Telefono Giallo nel 1988.

Da lì, si è quasi sempre occupata di cronaca nera e oggi è la regina di Storie Maledette su RaiTre, l’approfondimento tutto noir delle storie di cronaca nera italiana. Tra alcune delle vicende più tragiche trattate all’interno del programma, la Leosini ha intervistato Antonio Ciontoli, implicato nell’omicidio Vannini. Nel 2021 è al timone di una una nuova trasmissione, sempre in onda su Rai 3 dal titolo Che fine ha fatto Baby Jane?.

Franca Leosini, il marito e la vita privata

Franca Leosini ha sposato Massimo Leosini, infatti il suo cognome da nubile della conduttrice è Lando. Il marito e le due figlie della Leosini vivono a Napoli.

In un’intervista al magazine Elle, in cui le veniva chiesto come fosse per lei mantenere un rapporto a distanza, la giornalista ha risposto: “È il segreto del nostro rapporto: vederci poco. Meno tempo per litigare… In realtà, vedersi poco ha anche i suoi limiti e i suoi pericoli. La verità è che ci sono crisi in ogni matrimonio. L’importante è volersi rifidanzare ogni volta” e ha aggiunto “Quando arriva da Napoli, appena entra in casa, gli chiedo: “Ti vuoi fidanzare?”. Finora ha sempre risposto di sì”.

Dove vive Franca Leosini

Benché il marito viva a Napoli con le figlie, Franca vive a Roma, vicino alla redazione di Storie maledette, nei pressi di Castel Sant’Angelo. È però molto legata alla sua città natale, che le ha fatto avere un’adolescenza “felicissima e viziata”, come aveva rivelato a Il fatto quotidiano. Sappiamo quindi che ha vissuto piuttosto negli agi, ma, dei suoi guadagni o del suo patrimonio, però, non abbiamo notizie certe.

Una volta in uno dei suoi programmi ha raccontato: “A Napoli sono rimaste le mie figlie, due ragazze felici, e un marito del tutto disinteressato al mio lato pubblico. Per lui che io faccia le polpette o le storie maledette non fa differenza”.

Franca Leosini: tutto quello che c’è da sapere sulla regina della cronaca nera

-Più volte è stata etichettata come icona gay, cosa di cui lei stessa si è detta orgogliosa.

-Adora i tailleur con i pantaloni. Non ha una costumista e i vestiti per le trasmissioni tv se li sceglie da sola.

-Uno dei romanzi che lei reputa imperdibile è Lolita di Nabokov.

-In un’intervista a Elle ha dichiarato di mantenersi in forma facendo step e cyclette, e di adorare la cioccolata al latte.

-Non usa il fondotinta ma solo cipria, fard e eyeliner. Inoltre ha confessato di non cotonare i capelli ma di fare la messa in piega due volte la settimana.

-I suoi fan vengono chiamati i “leosiners“.

-La giornalista è riservata e non possiede account social.