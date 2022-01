I fan del cantante di Amici, morto di leucemia, chiedono al direttore artistico del Festival uno spazio per ricordarlo e non spegnere il suo sogno.

Una richiesta toccante quella dei fan di Michele Merlo che chiedono che il sogno per cantante morto precocemente, continui a Sanremo 2022. Proprio ad Amadeus si sono rivolti in queste ore, per poter creare uno spazio in suo onore al Festival.

L’appello dei fan di Michele Merlo ad Amadeus

“Con il cuore in mano chiediamo ad Amadeus e a tutta la produzione di Sanremo di aiutarci a portare avanti il suo singolo inedito ‘Farfalle’ e dedicare un piccolo spazio, anche di pochi secondi, al ricordo di Michele – si legge nell’appello lanciato dai fan sui social – per far sì che non solo non venga dimenticato ma che la sua musica possa abbracciare finalmente il palco di Sanremo realizzando uno dei suoi sogni più grandi. È un mondo strano quello che stiamo vivendo – si legge ancora nel messaggio dei fan di Merlo – perciò, crediamo ci sia bisogno di cercare la bellezza e darle valore. Michele cantava ‘vorrei proteggerti dal mondo’ ed ora è giusto che quell’amore che ha seminato raggiunga sempre più cuori”.

Questo il chiaro appello sui social dei fan di Michele Merlo, riportato da Today. Rimane solo di attendere la risposta di Amadeus.

