Su Disney + arriva Dear Mama: dall’uscita alla trama, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla serie TV dedicata al rapper Tupac Shakur.

Da quando è nata, la piattaforma streaming Disney + ha saputo conquistare un sempre più vasto pubblico soprattutto grazie alle serie TV del Marvel Cinematic Universe (da WandaVision a The Falcon and The Winter Soldier sono tanti gli esempi) e quelle legate all’universo di Star Wars (come The Mandalorian o The Book of Boba Fett). Ma su Disney + sono molto apprezzate anche le docuserie e tra quelle più attese del 2022 c’è Dear Mama, che racconta la storia del rapper e attivista Tupac Shakur e di sua madre, Afeni Shakur, che è stata un membro attivo delle Pantere Nere tra gli anni ’60 e ’70. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Dear Mama, la serie TV: le anticipazioni e la trama

Dear Mama ripercorrerà la storia delle lotte per la parità portate avanti dal rapper afroamericano Tupac Shakur, conosciuto con gli pseudonimi 2Pac e Makavell. Il rapper è considerato uno dei più influenti di tutti i tempi, nonostante la sua carriera sia terminata prematuramente e tragicamente con la sua morte all’età di 25 anni, in seguito a un agguato in cui gli spararono diversi colpi di pistola.

Illustrazione 2Pac, Dear Mama

La sua storia e quella della madre, Afeni Shakur, che come abbiamo detto è stata negli anni ’60 e ’70 un’attivista delle Pantere Nere a cha fatto parte anche del gruppo estremista Panther 21, è raccontata nei vari episodi di Dear Mama.

Dear Mama, la serie TV: l’uscita su Disney +

Non è ancora noto quando si potranno vedere gli episodi di Dear Mama. La serie TV su Disney Plus arriverà nel corso del 2022 ma dalla piattaforma streaming non è ancora stato comunicato il giorno preciso del rilascio degli episodi della docuserie.

