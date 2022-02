Belen Rodriguez è spesso al centro di numerose critiche da parte di utenti social, che si scagliano contro di lei per un motivo o per un altro. Durante un’intervista a Verissimo lo scorso weekend, Belen ha detto chiaramente la sua.

Tra le sue rivelazioni, la showgirl ha parlato della chirurgia estetica, del fatto che per lei non sia un tabù e che soprattutto può fare ciò che vuole:

“Con la mia faccia faccio quello che voglio. Per i primi 5 minuti ci resto molto male. In fondo sono una donna che tiene al suo aspetto fisico, come chiunque lavori nello spettacolo, mi piace apparire piacevole, quindi queste critiche che altro non sono che bullismo mi feriscono. Mi fa male pensare che queste cattiverie possano mandare in depressione ragazzine e adolescenti e non capisco perché non vengano introdotte legge per bloccare gli haters della rete. Io ho un ottimo rapporto con la chirurgia, con la mia faccia faccio quello che mi pare. Mi curo moltissimo e mi piaccio”

