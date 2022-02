Una battuta quella di Ezio Greggio su Achille Lauro che sta facendo molto discutere. Ecco cosa ha detto durante una puntata di Striscia la Notizia.

Lunedì 21 febbraio Ezio Greggio, al bancone di Striscia la Notizia, ha fatto una battuta spiacevole sul cantante Achille Lauro, commentando la sua vittoria al Festival della canzone di San Marino.

Il conduttore ha fatto indignare tutti i fan del cantante con queste parole: “Achille Lauro ha vinto il Festival di San Marino; insomma, pur di partecipare all’Eurovision, Lauro prima si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano“

Come molti sanno, la comunità di San Patrignano aiuta le persone tossicodipendenti e questo paragone fatto da Ezio Greggio non è per niente piaciuto all’opinione pubblica, che ha condannato il conduttore del TG satirico.

Angelo Calculli, il manager di Lauro, ha scritto un post (non pubblico) su Instagram nel quale definisce Striscia la notizia :“Un programma vecchio e per vecchi e non durerà in eternità. Non serve che ci si arrabbi per questo“

A riguardo, la redazione di Striscia la Notizia ha inviato un comunicato nel quale scrive: “Il Tg satirico è da sempre molto vicino alle tante comunità impegnate nella lotta alla droga e alla tossicodipendenza, San Patrignano compresa. Per capirlo basta vedere questo servizio di Vittorio Brumotti, proprio sulla comunità di San Patrignano, andato in onda nel 2018. Lo stesso Brumotti che, ricordiamo, a Striscia da anni si batte per liberare le piazze di spaccio delle nostre città, rischiando molto in prima persona. Non è stata Striscia, né Ezio Greggio, a sostenere che Achille Lauro si droga, ma lo stesso Achille Lauro, che in questa video intervista rilasciata nel 2019 dichiara: ‘Io scrivo solo ed esclusivamente sotto l’effetto di stupefacenti, la droga è assolutamente fondamentale per la nostra creatività, oltre che per la nostra ispirazione musicale‘“

