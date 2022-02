Sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi se ne dicono ormai di tutti i colori, ma dopo la smentita da parte dell’ex campione Simona Ventura dice la sua.

Le voci sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti stanno girando da giorni e ieri arriva la smentita dell’ex campione della Roma, che con un video su Instagram ha voluto mettere a tacere tutte le notizie trapelate su siti web, social e testate nazionali.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Ora scende in campo Simona Ventura per difendere la coppia che da ben 20 anni fa sognare tutta l’Italia. La conduttrice, infatti, scrive un post che però potrebbe confermare le voci di crisi tra Totti e Ilary, viste le parole che ha usato: “La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati“

La Ventura ricorda quello che successe anche a lei con l’ex Stefano Bettarini, anche se come dice lei stessa all’epoca non c’erano i social network, tramite i quali le notizie vengono diffuse più rapidamente.

Tra i commenti del post, però, molti fanno notare alla showgirl che le sue parole potrebbero essere fraintese, soprattutto perché lette così confermano solo tutto ciò che Francesco Totti ha pazientemente smentito tramite le sue stories Instagram. Come andrà avanti la questione?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG