Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli non è finito bene: ora la conduttrice ha intentato una causa contro l’ex accusato di maltrattamenti.

Adriana Volpe, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, ha sempre preferito glissare sulle domande riguardanti il matrimonio con Roberto Parli. Confermata la crisi e, poi, la rottura, la conduttrice ha preferito non approfondire pubblicamente l’argomento. Nelle ultime ore, però, è iniziato il processo che vede la Volpe come parte lesa nel procedimento contro l’ex marito, accusato di maltrattamenti e minacce.

Adriana Volpe, dichiarazioni choc contro l’ex

Sentita in aula a piazzale Clodio, Adriana Volpe ha ripercorso i momenti più traumatici della fine delle nozze con Parli, ora lontano da lei e dalla figlia Gisele in seguito ad un divieto di avvicinamento.

“Il nostro era un rapporto solido, lui era un papà meraviglioso e un marito presente anche se era lontano. Poi con il mio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, a gennaio 2020, entrata in questa ‘bolla’ è iniziata la crisi – ha raccontato la Volpe al giudice – . Appresa la notizia della pandemia, sono uscita dal gioco volontariamente il 19 marzo, quando sono stata informata che suo padre stava male ed era ricoverato”.

Durante la sua clausura al Gf Vip, però, il padre della conduttrice aveva notato un grande cambiamento in Parli. “[…]Prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese – ha riportato lei – . Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online. Poi ha iniziato a dire davanti ai miei genitori ‘questa donna la distruggo’, ‘porto via la bambina e lei non la vedrà mai più’”.

La morte del padre ha fatto entrare Parli in una sorta di “spirale”. “[…] Si svegliava tardissimo, il pomeriggio era lucido, poi gli saliva il livore e la sera perdeva le staffe e diventava aggressivo – ha raccontato Adriana, che ha spiegato come durante la pandemia la figlia Gisele sia stata trascurata dal padre – […]Era completamente lasciata a sé stessa, tutti avevano iniziato la dad tranne lei”.

Minacciata più volte dal marito, che le sequestrò i documenti suoi e quelli della bambina, Adriana Volpe ha spiegato di aver vissuto momenti di panico in seguito ad insulti e minacce avvenuti anche davanti alla figlia.

Ad oggi, dunque, Roberto Parli non può avvicinarsi né avere contatti né con la ex moglie né con la figlia Gisele.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG