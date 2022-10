Non c’è pace per Harry e Meghan: Netflix avrebbe deciso di rimandare (o cancellare) il docu-reality sui duchi di Sussex.

La scissione di Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale britannica è stata costellata da una serie di dichiarazioni in cui la monarchia è stata messa in cattiva luce. L’intervista rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey aveva creato non pochi scandali, così come quelli che si preannunciavano in seguito all’uscita del docu-reality che raccontava la vita della coppia dopo il trasferimento in America. Netflix ha investito sul prodotto ben 100milioni di euro, ma all’indomani delle polemiche sulla quinta stagione di The Crown, il colosso avrebbe deciso di mettere tutto in stand-by.

Netflix teme ripercussioni, stop al docu-reality su Harry e Meghan

Secondo quanto rivelato dal sito americano Deadline, il gigante dello streaming avrebbe deciso di rinviare a data da destinarsi la serie incentrata sulla nuova vita oltreoceano di Harry e Meghan.

Ad essere preoccupati per l’uscita del doc sui duchi di Sussex, però, non erano solo i vertici di Netflix, ma anche lo stesso Harry.

Indiscrezioni, infatti, raccontano che il secondogenito di Re Carlo III, dopo la morte della nonna Elisabetta II, avrebbe chiesto di rivedere il montaggio per eliminare scene o dichiarazioni che sarebbero risultate indelicate nei confronti della nonna scomparsa e di tutto Buckingham Palace. Tutto in virtù di un possibile riavvicinamento alla Royal Family.

La decisione di mettere in stand by il docu-reality su Harry e Meghan, però, sarebbe stata presa da Netflix in seguito ai nervosismi venutisi a creare con la famiglia reale prima dell’uscita della quinta stagione di The Crown.

Pare che i passaggi incentrati sul presunto piano di Carlo per far abdicare la madre e il tradimento del principe Filippo con un’amica di famiglia, avrebbero creato non poche polemiche con i Windsor. Da qui, la scelta di posticipare o, addirittura, cancellare definitivamente il doc sui duchi di Sussex.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG