Il caro energia è un’emergenza, anche per Al Bano Carrisi che, ospite di Cartabianca, ha mostrato la cifra esorbitante da pagare per l’energia elettrica.

Al Bano non ci sta e, come molti, ha deciso di rendere pubblica la bolletta della luce che gli è stata recapitata negli ultimi mesi. Il cantante di Cellino San Marco ha definito inaccettabile l’aumento del 200 per cento dell’energia elettrica, e ha voluto fare un appello al nuovo governo affinché destra e sinistra si occupino del bene della popolazione.

La bolletta di Al Bano: “385 mila euro di luce”

“La prima emergenza da affrontare è quella delle bollette. Il costo dell’energia elettrica nel periodo gennaio-agosto 2021 fu di 127 mila euro, mentre nello stesso periodo del 2022 è arrivato a 385 mila euro – ha commentato Al Bano con documenti alla mano – . Un aumento del 200 per cento, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile”.

“Questa è un’emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale – ha continuato il cantante, che ha rivolto un appello al nuovo governo – . L’Italia è in ginocchio e di questo si deve prendere cura il nuovo governo, ma pure l’opposizione. Insieme devono pensare al bene degli italiani”.

“[…]Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare. Mi auguro che non si facciano la guerra tra loro. Altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo”, ha tuonato Al Bano, che poi ha condannato aspramente Putin per la guerra contro l’Ucraina.

#AlBano: "Le bollette sono aumentate del 200%, la povertà è in grande crescita purtroppo, l’Italia è un Paese un ginocchio: di questo si deve occupare il nuovo Governo e anche l’opposizione". #cartabianca pic.twitter.com/daMKxJ0UHt — #cartabianca (@Cartabiancarai3) October 18, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG