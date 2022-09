Ginevra Lamborghini è stata diffidata dalla sorella Elettra: la cantante ha inviato una avvertimento al Gf Vip tramite i suoi legali.

Le sorelle Lamborghini non si parlano dal 2019: Elettra avrebbe deciso di non avere più rapporti con Ginevra per motivazioni che, secondo quest’ultima, non sarebbero chiare. È stata la minore delle ereditiere che, varcata la porta del Grande Fratelli Vip, è tornata a parlare della frattura con Elettra ma, dopo giorni di insinuazioni e commenti, la Lamborghini senior ha inviato una diffida.

Ginevra Lamborghini tende la mano ad Elettra

“Elettra ci ha fatto arrivare una diffida”, ha fatto sapere Alfonso Signorini a Ginevra nel corso della diretta del 22 settembre del Gf Vip. “Ci sta, conoscendola potevo aspettarmelo. Ma non me l’aspettavo, ho peccato di ingenuità”, ha replicato la concorrente del reality show.

La diffida di Elettra, tuttavia, non ha impedito al conduttore di fare qualche domanda in più a Ginevra, provando ad indagare sulle cause della rottura definitiva tra le sorelle.

Raccontando come il padre abbia sempre messo a confronto le due sin da bambine, Ginevra ha spiegato di essersi sentita sempre “l’esclusa” e di aver cercato le cause dell’allontanamento anche nel loro passato.

“Una vera motivazione, la più stupida alla quale aggrapparsi la possiamo anche trovare, ma nel profondo del mio cuore so che non è quella – ha continuato poi la Lamborghini junior – . La sua paura di essere oscurata da me, di essere prevaricata, quando ho iniziato a cantare”.

“Non so se è così, ma potremmo farle insieme certe cose. Qualsiasi sia la sua scelta, però almeno diciamocele le cose, anche se mi deve mandare a quel paese, preferisco – ha concluso – . La mia porta rimane sempre aperta, sempre. Le chiedo scusa, a volte mi sono comportata male nei suoi confronti, perché mi sentivo esclusa ero arrabbiata e di questo le chiedo scusa”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG