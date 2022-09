Primi “amori” al GF Vip? Elenoire Ferruzzi si è presa una cotta per un coinquilino. Le parole con le compagne della casa non lasciano dubbi.

Come ogni anno e ogni edizione del GF Vip, si aspettano le prime coppie e i primi amori. Dopo appena pochi giorni di convivenza pare che Elenoire Ferruzzi sia già “innamorata” di un coinquilino. Di chi si tratta? Di Luca Salatino per il quale la donna ha già mostrato chiari messaggi d’affetto…

GF Vip, Elenoire Ferruzzi pazza di Luca Salatino

Elenoire Ferruzzi

Già diventata la star della casa del GF Vip per i suoi modi e la sua fisicità appariscente, Elenoire Ferruzzi vuole prendersi ulteriormente la scena anche in campo amoroso. Infatti, già dopo le prime ore, la donna pare aver preso una bella cotta per un suo compagno di Casa. Si tratta di Luca Salatino per il quale si sprecano sguardi ammiccanti e complimenti.

A rivelare il suo “debole” è stata la stessa Ferruzzi che alle compagne coinquiline ha svelato: “No, io non ce la faccio”, ha detto Elenoire. “Io in testa ho già tutto sulle nozze. Castello con sala da tè. Tu sarai la testimone. Immagino un castello rinascimentale. Il vestito da sposa? Ce l’ho già in testa. Lei damigella (la Fiordelisi ndr). In perizoma. Lo farei davvero così (il matrimonio ndr)”.

Insomma, un vero colpo di fulmine che, però, almeno per il momento non crediamo sia ricambiato dato che Salatino è felicemente fidanzato.

Ad ogni modo che la Ferruzzi si fosse presa una cotta per il giovane ragazzo era già stato sottolineato da diversi utenti sui social. In modo particolare su Twitter sono tantissimi i messaggi con alcune gif o piccoli filmati estrapolati dalle dirette del Grande Fratello dove si nota l’atteggiamento molto “romantico” della donna per l’uomo.

Di seguito un post su Twitter di un utente che si è accorto degli “sguardi” della Ferruzzi:

Elenoire sta chiaramente dicendo a Luca con gli occhi fai pure di me quel che vuoi #GFvip pic.twitter.com/m75YraozVl — 𝐌𝐚𝐢 𝐧𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚🥲 (@davidoskychoc) September 21, 2022

