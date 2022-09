Curioso retroscena raccontato dalla Regina Consorte Camilla a proposito dei “nipotini acquisiti” e di come la chiamano nel privato.

Camilla Shand, meglio conosciuta come Camilla Parker Bowles, è diventata nelle scorse giornate la nuova Regina Consorte. Sarà lei ad affiancare, come negli ultimi anni, Re Carlo III nel difficile compito di regnare dopo la morte di Elisabetta II. La donna ha faticato ad entrare nel cuore degli inglesi ma alcune sue recenti intervista stanno leggermente addolcendo i pensieri sul suo conto. Curiosa una recente intervista nella quale viene sottolineato il tenero rapporto con i “nipotini acquisiti”, e principi del Galles, George, Charlotte e Louis.

Camilla e il nomignolo datole dai nipoti

Camilla Shand

La nuova Regina Consorte Camilla il suo tenero rapporto con i piccoli principi del Galles George, Charlotte e Louis, per i quali la donna, in un certo senso, è come un’altra nonna.

Tutti e tre i piccolo sanno bene che le loro vere nonne sono Carole Middleton, madre di Kate, e la compianta Lady Diana, mamma di papà William, ma in un certo senso, anche Camilla e ovviamente Re Carlo, sono a tutti gli effetti i loro cari nonni.

Parlando al Daily Mail, Camilla ha infatti raccontato: “Per loro sono Gaga: niente a che vedere con la cantante, naturalmente”, ha confessato la Regina Consorte. “In realtà non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta, ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce”.

Bisogna sottolineare come i tre piccoli, ed in particolare George, aveva già dato una sorta di nomignolo alla Regina Elisabetta, sua bisnonna. Infatti, il giovane principie non riusciva a Gran Ma, nonna, e aveva optato per “Gan Gan”.

Forse è proprio da questo precedente che i tre bambini hanno deciso di chiamare Camilla, Gaga.

Di seguito un vecchio post Instagram della Famiglia Reale nel giorno dei festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta dove si vedono tutti i piccoli principini:

Riproduzione riservata © 2022 - DG