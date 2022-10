Ora è innamoratissimo di Soraia, ma quante sono le donne che Luca Salatino ha conquistato? È stato proprio il gieffino a “fare i numeri”.

Un tempo sconosciuto al grande pubblico, Luca Salatino ha raggiunto la notorietà grazie a Uomini e Donne. Prima corteggiatore non scelto, poi tronista, il romano ha conquistato subito tutti per la sua veracità, tipicamente romana. Nato in un quartiere popolare, Luca ha raccontato parte della sua storia fatta di tanti momenti difficili e di altrettante risalite. Così, in confidenza con George Ciupilan, Salatino si è lasciato andare a qualche confessione sulle donne conquistate negli ultimi anni.

Luca Salatino, quante donne ha conquistato

“Sono cresciuto con persone di 30 anni più grandi di me e che non parlano – ha raccontato il concorrente del Gf Vip – . Gente che non usa le parole, che vive con il pensiero ‘vince chi mena de più’. Ovvio che non è giusto però è il mondo in cui stavo. Qui però sto cambiando e sto a contatto con voi che siete diversi”.

Il cambiamento di Luca deriva, però, anche dall’incontro con la fidanzata Soraia di cui lui si è detto profondamente innamorato.

“Poi quando ho incontrato lei tutto è cambiato – ha ammesso lui, lasciandosi andare a dichiarazioni sul suo passato con le donne – . Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una”.

“Lo capisci quando arriva quella che ami davvero. Però quando incontri la ragazza giusta tutto cambia. Per lei farei tutto – ha continuato Salatino – . Quando stiamo insieme non ci sta nulla. Un suo sorriso, un abbraccio mi cambia tutto. Lei mi regala qualcosa che è indescrivibile. Per lei lascerei anche Roma, andrei ovunque”.

