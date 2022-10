Melissa Satta è di nuovo single, la storia con Mattia Rivetti è giunta al termine e ora vengono a galla i motivi della rottura.

Solo alcuni giorni fa Melissa Satta annunciava la rottura con l’imprenditore Mattia Rivetti, limitandosi a dichiarare finita la sua relazione. La showgirl ed ex Velina di Striscia la notizia, aveva poi postato altri contenuti che lasciavano intendere come fosse delusa per un amore in cui, evidentemente, aveva investito molto. Nelle ultime ore, però, il settimanale Oggi ha spifferato i motivi che avrebbero portato la Satta e Rivetti a salutarsi definitivamente.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: l’addio amaro

Sul rotocalco che si occupa di cronaca rosa si racconta che Melissa avrebbe chiesto a Mattia di convivere in maniera stabile, ma la reazione di lui sarebbe stata del tutto contraria e inaspettata.

“Secondo quanto risulta a Oggi, la crisi era iniziata già a metà settembre – si legge su Dagospia – , quando Melissa aveva chiesto a Mattia di iniziare a convivere stabilmente”.

La richiesta avanzata dalla Satta, però, avrebbe portato Rivetti a prendere una decisione drastica e del tutto inaspettata. “Ma l’imprenditore milanese non se la sarebbe sentita di assumersi nuove responsabilità e ha preferito chiudere la relazione – si legge ancora – . Una scelta accolta dalla Satta con incredulità ed amarezza”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG