La separazione tra Totti e Ilary Blasi coinvolge anche volti noti come Ilaria D’Amico: amica della ex coppia, ha voluto dire la sua sul caso.

Da mesi Francesco Totti e Ilary Blasi sono protagonisti, loro malgrado, della cronaca rosa. La separazione tra i due, avvenuta con tanto di intervista da parte del Pupone e dichiarazioni choc di Alex Nuccetelli sui segreti del loro matrimonio, è diventata un vero e proprio caso mediatico. Chiunque ne parla e dice la sua, anche chi non conosce bene entrambi. A voler spezzare una lancia a loro favore è stata Ilaria D’Amico, che ha conosciuto Totti e Ilary, e che ha speso parole tenere nei loro confronti.

Ilary D’amico, la sua idea su Totti e Ilary

Intervistata dal Corriere della sera in occasione dell’inizio del nuovo programma di attualità di cui sarà conduttrice, Ilaria D’Amico è stata interrogata sull’affaire Totti-Ilary.

Certa che entrambi non avrebbero mai desiderato una fine così piena di livore, la conduttrice ha commentato: “Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci”.

“Secondo me – ha poi aggiunto – anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore. Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l’opposto rispetto al risentimento che sta uscendo”.

“Non mi sento di condannarli, provo tenerezza – ha detto ancora – . Avranno bisogno di tempo per non sentirsi più come coppia, ma solo come genitori. E lo sei per sempre”.

