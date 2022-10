La famiglia di Ciro Immobile e Jessica Malena si fa sempre più numerosa: alla crew si è aggiunto anche Andrea, il piccolo nato il 19 ottobre.

Lo scorso maggio Ciro Immobile, campione della Lazio, e la moglie Jessica Malena annunciavano la quarta gravidanza. Con un video in cui rivelavano agli altri tre figli, Michela, Giorgia e Mattia, l’arrivo del fratellino, la coppia comunicava a tutti i fan di essere pronta per accogliere un altro membro in una famiglia già numerosa. Così, nelle ultime ore, è stato proprio Immobile a condividere con i fan di Instagram la felicità per la nascita di Andrea.

Ciro Immobile papà per la quarta volta

“La famiglia si allarga – ha scritto il calciatore a corredo di uno scatto che ritrae la sua mano sul piccolo Andrea, avvolto dai teli della sala parto – .In una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica Malena, vera campionessa!!! Benvenuto Andrea, ti amiamo”.

Poche ore più tardi, poi, Jessica ha condiviso le prime foto che ritraevano Ciro Immobile con il piccolo in braccio e lo sguardo perdutamente innamorato.

Non sono tardati ad arrivare, poi, altri scatti direttamente dall’ospedale dove la Malena ha partorito il suo quarto figlio. Intanto, gli altri tre, sono a casa circondati dall’affetto e dalle cure dei familiari della coppia.

