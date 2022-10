Questa edizione del Grande Fratello Vip sembra non riuscire a convincere ed un’ex vincitrice del reality show commenta negativamente il cast.

Per Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip la scelta del cast di questa edizione ha richiesto un lavoro duro ed impegnativo. Gli sforzi, però, sembrano non essere stati ripagati. Dopo il caso Bellavia, in tanti si sono espressi in maniera contraria e negativa sui personaggi che stanno popolando quest’anno la casa di Cinecittà. Tra le persone maggiormente critiche nei confronti del cast, c’è anche la vincitrice in carica del Gf Vip, Jessica Selassié.

Jessica Selassiè dura contro il Gf Vip 2022

Intervistata nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, l’ultima vincitrice del Gf Vip ha espresso tutto il suo rammarico per le scelte fatte per questa edizione del programma.

“Quest’anno il cast è poco azzeccato – ha detto la Selassié prima di tornare a rimarcare quali “vipponi” avrebbero dovuto essere esclusi dal gioco dopo il caso Bellavia -. Ginevra non era l’unica che andava punita, ma Giovanni che poi è uscito, Gegia, Elenoire che mi ha totalmente delusa, era partita a bomba ora non mi sta piacendo. Charlie, la Rossetti”.

Pur consapevole di quanto fosse difficile – se non impossibile – per gli autori del Gf Vip eliminare gran parte dei concorrenti, Jessica riteneva che andasse “fatta una punizione esemplare”.

“Ho visto scene molto brutte. Lulù quando piangeva stavano tutti là a sostenerla, nessuno la prendeva in giro”, ha precisato lei ricordando l’edizione di cui è stata protagonista.

