L’elezione di Giorgia Meloni ha avuto delle ripercussioni anche sul compagno, Andrea Giambruno, misteriosamente scomparso dai tg Mediaset.

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia, lavorava a Mediaset come mezzobusto di TgCom24 e di Studio Aperto. In seguito all’elezione della leader di Fratelli d’Italia, risultata la più votata dopo il 26 settembre scorso, il giornalista sembra essere misteriosamente scomparso dalle scrivanie dei telegiornali di Cologno Monzese. Il motivo, o il presunto tale, deriverebbe da scelte prese dai vertici Mediaset in accordo con Giambruno.

Il compagno della Meloni scomparso dai tg: perché

Secondo quanto riportato da Il Foglio, la sparizione del compagno di Giorgia Meloni è una scelta “presa insieme all’azienda per una questione di opportunità. Nessuna punizione né imposizione”.

Com’è noto e come è emerso da alcuni audio di Silvio Berlusconi diffusi da La Presse e registrati nei corridoi del Senato, la leader politica e Giambruno sarebbero molto amici di Pier Silvio Berlusconi.

“La signora Meloni è amica di mio figlio (Pier Silvio, ndr). Anche il suo uomo (Andrea Giambruno, ndr) lavora a Mediaset”, ha commentato l’ex premier nel corso di un audio reso pubblico.

Proprio per questo motivo, dunque, la scelta di eliminare Giambruno dai tg Mediaset non deriverebbe da scelte politiche e dalla presunta rivalità tra la Meloni e Berlusconi, ma pare sia dovuta alla decisione di affidare al giornalista altri impegni, forse più importanti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG